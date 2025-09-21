Син двічі зґвалтував 65-річну матір як покарання: за неї помстилася дочка

Син зґвалтував власну матір

Шокуючий інцидент стався у серпні в Нью-Делі в Індії, де 39-річного чоловіка заарештували за ймовірне подвійне зґвалтування своєї 65-річної матері.

Про це пишуть The Logical Indian і Оnet.

65-річна неписьменна жінка та домогосподарка, її 72-річний чоловік, колишній державний чиновник, та їхня 25-річна донька, всі побожні мусульмани, вирушили в паломництво до Мекки. Хадж, або паломництво до святого місця, є одним із п’яти стовпів ісламу, який мусульманин повинен здійснити принаймні раз у житті, якщо це можливо. Тому родина здійснила паломництво, щоб поклонитися Аллаху.

Під час паломництва син неодноразово телефонував батькові, наполягаючи на поверненні родини, стверджуючи, що хоче, щоб батько розлучився з матір’ю через її «погану поведінку». Він вигадав, що його мати багато років тому мала позашлюбний зв’язок. Він звинуватив матір у позашлюбному сексі під час відрядження чоловіка. Батько не покинув дружину і не повернувся додому одразу, коли зателефонував син.

Після повернення до Делі 1 серпня напруженість у сім’ї різко загострилася. Обвинувачений напав на свою матір, змусив її зняти паранджу та замкнув в кімнаті, де вчинив сексуальне насильство 11 серпня. Жертва втекла від ґвалтівника до будинку старшої доньки. Там вона нічого не сказала; сором був надто великий. Жінка повернулася додому через три дні; вона не могла жити зі своїм зятем вічно. Її син вже чекав вдома. 14 серпня він знову напав і зґвалтував свою матір. Жертва, охоплена страхом і соромом, спочатку зізналася лише своїй молодшій доньці, яка наполягала на тому, щоб вона повідомила про це в поліцію.

За словами поліції, обвинуваченого швидко заарештували. Він виправдовувався, стверджуючи, що мусив покарати свою матір за нібито позашлюбний зв’язок у її минулому. Він вважав, що як чоловік має право контролювати та карати навіть власну матір, за реальні чи уявні дії.

ЗМІ не повідомляють про роль чоловіка жертви та батька ґвалтівника у всьому цьому. Чому він не захистив свою дружину від агресії свого «зацикленого» сина? Чи важливі для нього безпека та здоров’я його дружини? Чому саме молодша донька бореться за справедливість для своєї скривдженої матері, а не її чоловік?

Індійських жінок часто ґвалтують члени сім’ї, і вони мовчать, бо визнання того, що вони стали жертвою кровозмісного зґвалтування, є довічним клеймом — для жінки, а не для злочинця. Тому вони мовчать, зазнаючи неймовірних тортур, тоді як ґвалтівники насолоджуються безкарністю. Це призводить до подальшого насильства щодо жінок.

