Син екскандидата в президенти Білорусі загинув, воюючи за Росію: що відомо про Івана Усса

Іван Усс / © Наша Ніва

Іван Усс загинув в Україні, воюючи на боці російської армії. Відомо, що він син білоруського кандидата в президенти Дмитра Усса, який балотувався у 2010 році.

Про це повідомило «Наша Ніва».

Згідно з інформацією видання, Іван Усс 17 січня цього року підписав контракт із російськими збройними силами. А загинув приблизно наприкінці зими — на початку весни.

Його біографія є суперечливою:

Раніше він був адміністратором проросійської групи «Антимайдан Мінськ» у «ВКонтакте».

Проте у 2020 році Усс-молодший приєднався до протестів проти режиму Олександра Лукашенка і навіть був засуджений на 15 діб за участь у протестному марші.

Батько загиблого, Дмитро Усс, є бізнесменом. Після виборів 2010 року, на яких він набрав менш ніж 0,4% голосів, його заарештували та засудили за організацію масових безладів. Щоправда, через п’ять місяців він був помилуваний.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності у межах. Боєготовність перевіряють за наказом «президента» Олександра Лукашенка.

На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва.