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Син Кадирова отримав нове прізвище та паспорт іншої країни: у ЗМІ розкрили подробиці
Син Рамзана Кадирова несподівано змінив прізвище, отримав громадянство іншої країни та здійснив десятки закордонних перельотів. Розслідувачі з’ясували, що стоїть за цією історією.
Другий за старшинством син очільника Чечні Рамзана Кадирова, 19-річний Алі, ще наприкінці минулого року оформив нове прізвище — Мусаєв. Згодом це дозволило йому отримати сербський паспорт і здійснити понад сотню закордонних перельотів на приватному літаку.
Про це повідомили видання «Агентство. Новости» та «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) з посиланням на витік даних із російського РАЦСу.
За даними «Агентство. Новости», процедуру провели в Центральному відділі РАЦСу Грозного 22 грудня 2025 року — тоді Алі Кадиров офіційно став Алі Мусаєвим. Вже наступного дня він отримав новий внутрішній паспорт РФ, а його старий документ на прізвище Кадиров тепер недійсний.
Попри зміну прізвища, родинні зв’язки в офіційних реєстрах залишилися зафіксованими. Як зазначає видання, у свідоцтві про народження Алі Кадирова/Мусаєва, яке також є серед витоків інформації, його батьком вказаний Рамзан Кадиров, а матір’ю — Медні Кадирова.
За даними ФБК, 10 липня 2026 року Алі Мусаєв отримав громадянство Сербії. Уряд країни опублікував відповідне рішення. У документі вказано, що паспорт видали чоловікові, який народився 14 грудня 2006 року в родовому селі Кадирових Центарой у Чечні (зараз — Ахмат-Юрт).
Також у ФБК повідомили, що під прізвищем Мусаєв син Кадирова понад 100 разів літав за кордон. Для цього він використовував приватні літаки, а найчастіше літав до Дубая в ОАЕ. Завдяки цим рейсам розслідувачі виявили невідомий раніше бізнес-джет клану Кадирових. Це літак Bombardier Global 6000 із бортовим номером RA73604, який придбали у європейського власника в серпні 2025 року.
Нагадаємо, син лідера Чечні Адам Кадиров переніс складну операцію у Москві після резонансної аварії. Є інформація про видалення селезінки та серйозне пошкодження зорового нерва, яке загрожує інвалідністю.