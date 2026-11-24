Кадиров / © Associated Press

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Другий за старшинством син очільника Чечні Рамзана Кадирова, 19-річний Алі, ще наприкінці минулого року оформив нове прізвище — Мусаєв. Згодом це дозволило йому отримати сербський паспорт і здійснити понад сотню закордонних перельотів на приватному літаку.

Про це повідомили видання «Агентство. Новости» та «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) з посиланням на витік даних із російського РАЦСу.

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За даними «Агентство. Новости», процедуру провели в Центральному відділі РАЦСу Грозного 22 грудня 2025 року — тоді Алі Кадиров офіційно став Алі Мусаєвим. Вже наступного дня він отримав новий внутрішній паспорт РФ, а його старий документ на прізвище Кадиров тепер недійсний.

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Попри зміну прізвища, родинні зв’язки в офіційних реєстрах залишилися зафіксованими. Як зазначає видання, у свідоцтві про народження Алі Кадирова/Мусаєва, яке також є серед витоків інформації, його батьком вказаний Рамзан Кадиров, а матір’ю — Медні Кадирова.

За даними ФБК, 10 липня 2026 року Алі Мусаєв отримав громадянство Сербії. Уряд країни опублікував відповідне рішення. У документі вказано, що паспорт видали чоловікові, який народився 14 грудня 2006 року в родовому селі Кадирових Центарой у Чечні (зараз — Ахмат-Юрт).

Також у ФБК повідомили, що під прізвищем Мусаєв син Кадирова понад 100 разів літав за кордон. Для цього він використовував приватні літаки, а найчастіше літав до Дубая в ОАЕ. Завдяки цим рейсам розслідувачі виявили невідомий раніше бізнес-джет клану Кадирових. Це літак Bombardier Global 6000 із бортовим номером RA73604, який придбали у європейського власника в серпні 2025 року.

Нагадаємо, син лідера Чечні Адам Кадиров переніс складну операцію у Москві після резонансної аварії. Є інформація про видалення селезінки та серйозне пошкодження зорового нерва, яке загрожує інвалідністю.

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