Адам Кадиров / © Телеграм-канал Рамзана Кадирова

Син лідера Чечні Адам Кадиров переніс складну операцію у Москві після резонансної аварії. Є інформація про видалення селезінки та серйозне пошкодження зорового нерва, яке загрожує інвалідністю.

Про це повідомляє «Новая газета Европа» із посиланням на джерела.

Минулого тижня Адама Кадирова виписали з Боткінської лікарні в Москві, де він перебував майже три тижні після ДТП у Грозному.

10 лютого в офіційному телеграм-каналі чеченського лідера Рамзана Кадирова опублікували перше відео з Адамом після тривалого лікування. Запис зробив сам очільник республіки.

«Пізня вечеря з дорогим братом, помічником Глави ЧР Вісмурадом Алієвим, і секретарем Ради Безпеки ЧР Адамом Кадировим, який воскрес усупереч останнім вкидам», — зазначив він у підписі до ролика.

Втім, на самому відео тривалістю менш ніж хвилина їдять (ймовірно, морозиво або йогурт) лише Рамзан Кадиров та його помічник — Адам нічого не вживає. Також помітно, що від часу своєї попередньої публічної появи він суттєво схуд.

За інформацією видання, отримані під час аварії травми не становили загрози для життя Адама, і лікування можна було провести в Чечні. Однак батьки вирішили направити сина до однієї з провідних клінік Москви. УБоткінській лікарні Адаму видалили селезінку та призначили сувору шестимісячну дієту з обмеженням жирного м’яса, гострих і солоних страв.

Крім того, через травму голови у нього діагностували тріщину в щелепі, що тимчасово унеможливило споживання твердої їжі. За час лікування 18-річний Кадиров помітно схуд і втратив притаманну раніше дитячу повноту.

Найсерйознішим наслідком ДТП, за даними джерела, стало ушкодження зорового нерва. За словами співрозмовника, наразі остаточні наслідки цієї травми залишаються незрозумілими, однак існує ризик, що Адам може втратити зір на одне око.

Нагадаємо, в середині січня Адам Кадиров потрапив у важку ДТП та опинився в реанімації без свідомості. Аварія сталася через зіткнення автівок у його кортежі на великій швидкості, внаслідок чого постраждало багато людей. Дороги до лікарні в Грозному, куди доставили сина глави Чечні, були перекриті.