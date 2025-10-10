Дмитро Пєсков і його син Микола / © із соцмереж

Син речника президента Росії Дмитра Пєскова Микола Чоулз, який начебто отримав медаль «За відвагу» за службу в ПВК «Вагнер» під час війни в Україні, насправді проводив час на закордонних курортах.

Це з’ясувало видання «Метла», яке отримало витік даних прикордонної служби РФ.

Як виявилося, 31 січня 2023 року Микола Чоулз вилетів із Росії на Мальдіви, де провів три тижні.

У вересні цього ж року син речника Кремля знову відправився на ці відомі своїми курортами острови.

Під час війни Микола Чоулз також побував у Туреччині та ОАЕ.

Раніше загиблий уже очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляв, що син прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова служить артилеристом.

Сам Микола Чоулз стверджував, що під час війни в Україні його навіть нагородили медаллю «За відвагу».

Журналісти видання зазначають, що подвиги син високопоставленого російського чиновника міг проявляти лише на закордонних курортах.

Раніше уже провалилася спроба російських пропагандистів перетворити сина речника президента РФ Дмитра Пєскова на «героя», який воює в Україні. У Мережі опублікували скриншоти з камер спостереження, які зафіксували електрокар 33-річного Миколи Чоулза (Пєскова) на звичайних для нього маршрутах у Москві.

Нагадаємо, нещодавно громадянину Казахстану Тимуру Пралієву, який воював в Україні у складі російської ПВК «Вагнер» і намагався втекти до США, на батьківщині винесли вирок за участь в іноземних збройних конфліктах.