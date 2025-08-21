- Дата публікації
Син співробітниці ЦРУ воював на боці РФ: Віткофф вручив йому орден Мужності від Путіна
Російську медаль від Володимира Путіна вручили родині американця, який загинув у війні 2024 року. Нагороду передав спецпосланець президента США Стів Віткофф.
Спеціальний посланець США Стів Віткофф вручив родині американця, який воював на боці ЗС РФ та загинув в Україні 2024 року, російську медаль від Володимира Путіна.
Про це повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації.
Медаль, яку в лютому цього року Віткофф отримав від президента Росії Володимира Путіна — орден Мужності, — зазвичай вручають громадянам Російської Федерації за прояви мужності, доблесті під час надзвичайних ситуацій, катастроф або воєнних дій.
21-річний Майкл Глосс, син високопоставленої співробітниці ЦРУ, загинув 2024 року, беручи участь у бойових діях в Україні. Для Віткоффа вручення медалі родині Глосів не було політичним жестом — він наголосив, що це вшанування втрати родини та втраченого життя, а не підтримка сторони конфлікту.
За словами чиновника, Віткофф вручив медаль Юліані Галліній, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій, та її чоловікові. “Вона плакала разом із чоловіком”, — розповів CNN представник адміністрації.
Віткофф підкреслив, що цей момент пов’язаний не з тим, за кого загинув син, а зі спогадами про дітей і загальним посланням: “Давайте закінчимо цю війну”.
Представник ЦРУ заявив CNN: “Уся родина ЦРУ глибоко засмучена через їхню втрату. Джуліана та її чоловік поділилися: “Ми любили нашого сина і сумуємо за ним щохвилини. Ми цінуємо конфіденційність у цей складний час”.
Відомо, що Майкл Глосс, який страждав на психічні розлади, загинув під час бойових дій в Україні навесні 2024 року.
