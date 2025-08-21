ТСН у соціальних мережах

Світ
844
2 хв

Син співробітниці ЦРУ воював на боці РФ: Віткофф вручив йому орден Мужності від Путіна

Російську медаль від Володимира Путіна вручили родині американця, який загинув у війні 2024 року. Нагороду передав спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Кирило Шостак
Стів Віткофф та Володимир Путін

Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

Спеціальний посланець США Стів Віткофф вручив родині американця, який воював на боці ЗС РФ та загинув в Україні 2024 року, російську медаль від Володимира Путіна.

Про це повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації.

Медаль, яку в лютому цього року Віткофф отримав від президента Росії Володимира Путіна — орден Мужності, — зазвичай вручають громадянам Російської Федерації за прояви мужності, доблесті під час надзвичайних ситуацій, катастроф або воєнних дій.

21-річний Майкл Глосс, син високопоставленої співробітниці ЦРУ, загинув 2024 року, беручи участь у бойових діях в Україні. Для Віткоффа вручення медалі родині Глосів не було політичним жестом — він наголосив, що це вшанування втрати родини та втраченого життя, а не підтримка сторони конфлікту.

Майкл Глосс / © Фото з відкритих джерел

Майкл Глосс / © Фото з відкритих джерел

За словами чиновника, Віткофф вручив медаль Юліані Галліній, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій, та її чоловікові. “Вона плакала разом із чоловіком”, — розповів CNN представник адміністрації.

Віткофф підкреслив, що цей момент пов’язаний не з тим, за кого загинув син, а зі спогадами про дітей і загальним посланням: “Давайте закінчимо цю війну”.

Представник ЦРУ заявив CNN: “Уся родина ЦРУ глибоко засмучена через їхню втрату. Джуліана та її чоловік поділилися: “Ми любили нашого сина і сумуємо за ним щохвилини. Ми цінуємо конфіденційність у цей складний час”.

Відомо, що Майкл Глосс, який страждав на психічні розлади, загинув під час бойових дій в Україні навесні 2024 року.

Нагадаємо, на фронті загинув брат скандального депутата Росії Мілонова. Чоловік дістав тяжкі поранення під час бойових дій і не вижив.

