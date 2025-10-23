- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Син та онук заради спадку катували 72-річну жінку: шокувальні подробиці
Син та онук катували бабусю, вимагаючи спадку.
У Польщі син та онук заради спадку познущались із 72-річної жінки. Жертві вдалось втекти та викликати поліцію.
Про це пише польське видання onet.pl.
49-річний та 22-річний чоловіки ув’язнили літню жінку в будинку, прив’язали її до батареї, били та обливали холодною водою. Чоловіки вимагали від 72-річної жінки віддати їм все майно.
Вночі жінці вдалося втекти до лісу та зателефонувати в поліцію.
Правоохоронці одразу вирушили на місце події. У будинку вони виявили батька та сина. Вони були нетверезі та вульгарно спілкувались із правоохоронцям. Підозрюваних затримали.
Чоловіки були тимчасово заарештовані на три місяці. Їм висунули звинувачення у розбої та позбавленні волі. Їм загрожує до 15 років в’язниці.
Нагадаємо, у Польщі затримали чоловіка, який "мстився" українцям.