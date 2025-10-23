Син та онук заради спадку катували 72-річну жінку: шокувальні подробиці

Поліція Польщі

У Польщі син та онук заради спадку познущались із 72-річної жінки. Жертві вдалось втекти та викликати поліцію.

Про це пише польське видання onet.pl.

49-річний та 22-річний чоловіки ув’язнили літню жінку в будинку, прив’язали її до батареї, били та обливали холодною водою. Чоловіки вимагали від 72-річної жінки віддати їм все майно.

Вночі жінці вдалося втекти до лісу та зателефонувати в поліцію.

Правоохоронці одразу вирушили на місце події. У будинку вони виявили батька та сина. Вони були нетверезі та вульгарно спілкувались із правоохоронцям. Підозрюваних затримали.

Чоловіки були тимчасово заарештовані на три місяці. Їм висунули звинувачення у розбої та позбавленні волі. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

