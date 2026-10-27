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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Син Трампа полював у Монголії з російським олігархом: що з’ясували журналісти

Син президента США Дональд Трамп-молодший вирушив на полювання до Монголії в компанії Умара Кремльова, російського олігарха.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Трамп-молодший полював у Монголії з російським олігархом

Трамп-молодший полював у Монголії з російським олігархом / © Associated Press

У США спалахнув черговий гучний скандал довкола родини Дональда Трампа. Як з’ясували журналісти, син президента США — Дональд Трамп-молодший — провів кілька днів на полюванні в Монголії у компанії російського бізнесмена Умара Кремльова, якого пов’язують з оточенням Володимира Путіна.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Син Трампа їздив на полювання в Монголію з російським олігархом

Оплата такої поїздки обійшлася американським платникам податків у кругленьку суму. За даними видання, наприкінці серпня син президента США прибув до Улан-Батора, звідки попрямував до мисливського табору на заході країни.

Там він протягом двох днів перебував разом із Кремльовим у супроводі кухарів, водіїв та місцевих гідів.

Факт їхньої спільної поїздки журналісти підтвердили завдяки словам свідків, даним відстеження авіарейсів, публікаціям у соцмережах та офіційним документам.

Паралельно з цим з’ясувалося, що посольство США в Монголії витратило $18 715 на оплату готельних номерів для співробітників Секретної служби, які охороняли Трампа-молодшого як члена президентської родини з 23 серпня до 6 вересня.

Російський візитер Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), прибув до Монголії нічним чартером одразу після пресконференції в Казахстані 27 серпня. Його супроводжував бізнесмен Артур Мартиросов — партнер підсанкційного у США венчурного фонду «Восход». За словами одного з учасників поїздки, у таборі Трамп-молодший та Кремльов уникали спільних фотографій.

Після двох днів відпочинку Кремльов вилетів до Якутська на боксерський поєдинок, тоді як Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень, продовживши полювання в аймаку Баян-Улгий.

За інформацією місцевих гідів, син президента здобув трофей — вполював алтайського архара, рідкісного дикого барана, що перебуває під загрозою зникнення. Згідно з матеріалами FT, це вже щонайменше третій такий випадок із 2019 року під час його мисливських поїздок до Монголії.

Ця історія стала продовженням попередніх викриттів ProPublica про травневе весілля Трампа-молодшого на Карибах, де Кремльов профінансував частину витрат весільної вечірки.

Представник Трампа-молодшого заперечив наявність будь-яких спільних комерційних інтересів між ними, наголосивши, що Кремльов є другом Трампа-молодшого через захоплення боксом і відпочинком на природі.

Також речник прокоментував підсумкову зустріч Трампа-молодшого з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом в Улан-Баторі, зазначивши, що вона мала приватний характер і стосувалася переважно відпочинку на свіжому повітрі.

Проти Трампа-молодшого розпочали розслідування

Нагадаємо, провідний демократ у комітеті з нагляду Палати представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування щодо фінансової участі російського олігарха Умара Кремльова у весільних урочистостях Дональда Трампа-молодшого. За даними ProPublica, очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) та близький до Володимира Путіна олігарх дав сотні тисяч доларів на вечірку на Багамах, опплативши оренду приватного острова та салют.

Представники Трампа-молодшого та сам Кремльов назвали свої стосунки виключно дружніми й заперечили політичне підґрунтя, а дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон висловила жаль через політизацію радісної події. Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що не знає Кремльова, а захід був лише неофіційною вечіркою після основної події, на якій його не було.

У межах розслідування Гарсія вимагає надати документи й листування щодо Кремльова, перевірити наявність у Трампа-молодшого допуску до держтаємниці та отримати дані про всі подарунки від іноземців. Наразі запити політика є добровільними через статус меншості в комітеті, однак у разі здобуття більшості демократами у нього з’являться повноваження для примусового витребування документів і виклику свідків.

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