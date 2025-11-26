Скандал з розмовою Віткоффа з Ушаковим: Трамп-молодший звинуватив критиків у саботажі миру

Син Дональда Трампа / © Associated Press

Син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, публічно накинувся зі звинуваченнями на критиків спецпосланця Стіва Віткоффа, який опинився в центрі скандалу через витік стенограм його розмов з російською стороною.

Про це стало відомо з допису Трампа-молодшого у мережі Х.

Скандал розгорівся після того, як у ЗМІ потрапила стенограма розмови Стіва Віткоффа та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Американські політики та ЗМІ піддали спецпосланця жорсткій критиці за ці переговори.

У відповідь на критику, Дональд Трамп-молодший звинуватив опонентів у небажанні припиняти війну в Україні.

«Складається враження, що ці медійні та „глибокі державні“ ідіоти ніколи успішно не домовлялися про угоду в реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка мирна угода з Україною провалилася, аби вони могли продовжувати цю війну нескінченно. Досить — це вже досить!», — написав він.

Допис Дональда Трампа молодшого. / © Скріншот

Нагадаємо, 25 листопада видання Bloomberg оприлюднило стенограму розмови від 14 жовтня між Віткоффом та Ушаковим щодо підготовки мирного плану. Американський посадовець пропонував Кремлю спільну роботу над планом і радив, аби Путін зателефонував Трампу до візиту Зеленського (17 жовтня) і похвалив його за угоду в Газі, щоб «зрушити справу з місця».

Також спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, давши поради помічнику президента РФ Юрію Ушакову щодо телефонної розмови російського та американського лідерів.

Також ми писали, Кремль навмисно «злив» записи розмов помічників Трампа з росіянами.