Син Трампа заходить у дроновий бізнес: родина розширює оборонні інтереси — Bloomberg

Ерік Трамп

Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа, вкладає кошти у компанію-виробника безпілотників у межах угоди вартістю 1,5 мільярда доларів, спрямованої на виведення її на біржу.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на фінансові джерела.

Йдеться про ізраїльського виробника дронів XTEND, який об’єднується з американською будівельною компанією JFB Construction Holdings. Після завершення злиття нова компанія, що отримала назву XTEND AI Robotics, планує стати публічною на біржі Nasdaq під тикером XTND.

До інвестиційної групи також входить фірма Unusual Machines, пов’язана з Дональдом Трампом-молодшим, яка вже брала участь у попередніх раундах фінансування.

Компанія XTEND відома своїми сучасними безпілотними системами штучного інтелекту, що постачаються, зокрема, Міністерству оборони США та іншим оборонним силам союзників. Попит на дрони для військових потреб зростає на тлі їх широкого застосування у сучасних конфліктах.

Ця інвестиція стає частиною розширення бізнес-інтересів родини Трампів у секторі оборонних технологій після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

