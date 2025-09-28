- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 2 хв
Син убив своїх батьків і розповів про це на телебаченні — як він пояснив злочин (фото)
Чоловік зізнався у вбивстві батьків під час прямого ефіру. Згодом поліція знайшла останки подружжя після його шокувального зізнання.
У США в прямому ефірі новинного випуску телеканалу CBS6 місцевий житель Лоренц Краус зробив шокувальне зізнання: він убив своїх батьків ще вісім років тому та закопав їхні тіла у дворі родинного будинку.
Про це повідомляє BILD.
За словами Крауса, він задушив батька власноруч, а матір — за допомогою мотузки. На уточнююче запитання ведучого Ґрега Флойда про те, чи знали батьки, що стануть жертвами.
«Так. І це сталося швидко», — відповів чоловік.
Краус пояснив, що пішов на злочин нібито з «милосердя», адже його батьки були безпорадними через стан здоров’я.
Чому вбивця вирішив зізнатися саме зараз
Останнім часом Крауса запідозрили у фінансовому шахрайстві. З’ясувалося, що соціальні виплати, які отримували його батьки, надходили ще довго після їхньої смерті.
Поліція вже знайшла людські рештки у саду біля будинку родини, однак офіційні звинувачення не встигли пред’явити. Сам Краус випередив слідство — написав листа до телеканалу CBS6, натякнувши на свою причетність, і згодом погодився на інтерв’ю.
Одразу після ефіру чоловіка заарештували. Йому інкримінують убивство обох батьків, а також шахрайство. Попереду — судовий процес, який обіцяє стати резонансним.
Нагадаємо, в Україні знайомі про підозрюваного у вбивстві школярів вчителя розповіли, що 23-річний вчитель подекуди був агресивним.
Українська журналістка Дарина Коломієць з дитинства знає Олексія, який завдав ножових смертельних поранень двом школярам на Вінниччині. Тим часом мати вінницького вчителя вперше розповіла, чому син вчинив злочин.