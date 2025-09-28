Реклама

У США в прямому ефірі новинного випуску телеканалу CBS6 місцевий житель Лоренц Краус зробив шокувальне зізнання: він убив своїх батьків ще вісім років тому та закопав їхні тіла у дворі родинного будинку.

Про це повідомляє BILD.

За словами Крауса, він задушив батька власноруч, а матір — за допомогою мотузки. На уточнююче запитання ведучого Ґрега Флойда про те, чи знали батьки, що стануть жертвами.

У США місцевий житель Лоренц Краус зробив шокувальне зізнання: він убив своїх батьків Фото BILD. / © Bild

«Так. І це сталося швидко», — відповів чоловік.

Краус пояснив, що пішов на злочин нібито з «милосердя», адже його батьки були безпорадними через стан здоров’я.

Чому вбивця вирішив зізнатися саме зараз

Останнім часом Крауса запідозрили у фінансовому шахрайстві. З’ясувалося, що соціальні виплати, які отримували його батьки, надходили ще довго після їхньої смерті.

Поліція вже знайшла людські рештки у саду біля будинку родини, однак офіційні звинувачення не встигли пред’явити. Сам Краус випередив слідство — написав листа до телеканалу CBS6, натякнувши на свою причетність, і згодом погодився на інтерв’ю.

Одразу після ефіру чоловіка заарештували. Йому інкримінують убивство обох батьків, а також шахрайство. Попереду — судовий процес, який обіцяє стати резонансним.

