Сина Нетаньяху терміново евакуювали із США до Ізраїлю

Прем'єр Ізраїлю разом із сином / © Associated Press

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Старшого сина прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново евакуювали з США через серйозну загрозу.

Про це пише The Time of Israel.

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«Яїру Нетаньягу справді загрожувала значна небезпека, — наводять місцеві ЗМІ заяву спецслужб. — З урахуванням цієї загрози та за результатами оцінки ситуації було ухвалено рішення в терміновому порядку повернути його до Ізраїлю разом із групою охорони».

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У чому саме полягала загроза — наразі невідомо.

Американське видання Newsmax повідомляло, посилаючись на джерело в правоохоронних органах США, що розвідка Ізраїлю ще наприкінці 2025 року виявила іранську змову з метою вбивства у Флориді Яїра Нетаньягу і повідомила про це американську владу. Згідно з повідомленням видання, іранські агенти вже перебували в Майамі, спостерігаючи за місцем проживання та пересування ізраїльтянина.

Через це, за інформацією джерела Newsmax, сину прем’єр-міністра, якого постійно супроводжує ізраїльська група охорони, було наказано негайно залишити місце перебування.

Минулого четверга із погрозами на адресу самого глави ізраїльського уряду виступив секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану.

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«Ми відправимо Біньяміна Нетаньяху до пекла», — заявив Мохсен Резайї в інтерв’ю державному телеканалу, передає агентство dpa.

Раніше ізраїльська розвідка передала Сполученим Штатам нові розвідувальні дані, які нібито свідчать про підготовку Іраном нового замаху на президента США Дональда Трампа.

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