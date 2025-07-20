"Синдром Лазаря": чоловіка визнали померлим, але через пів години він покликав своїх доньок

Пацієнт у ліукарні. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Рідкісний «синдром Лазаря» зафіксували італійські медики у Тарквінії, де у 78-річного чоловіка відновилося серцебиття через 30 хвилин після того, як його визнали померлим.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

До літнього чоловіка лівійського походження викликали швидку допомогу, коли йому раптово стало погано минулої ночі.

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Парамедики намагалася реанімувати його після двох зупинок серця, що сталися поспіль, та запросили авіацію швидкої допомоги, щоб якомога швидше доставити його до лікарні.

Однак реанімаційні заходи були безуспішними, парамедики констатували смерть чоловіка, а авіацію швидкої допомоги відкликали назад на базу.

Неймовірна річ сталася майже через 30 хвилин: чоловік, який залишився в машині швидкої допомоги в очікуванні катафалка, раптово розплющив очі та, вставши, спитав про своїх дочок.

За словами лікарів, «воскресіння» насправді пов’язане з дуже рідкісним явищем, відомим як «синдром Лазаря»: раптове повернення життєво-важливих функцій, спонтанна реанімація. Свою назву синдром отримав на честь біблійного епізоду про воскресіння Ісусом Лазаря.

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Чоловік, який повернувся до життя через пів години після «смерті», зараз госпіталізований для обстежень. Повідомляється, що його стан стабільний.

Нагадаємо, раніше 88-річна жінка у Чехії, яку медики визнали померлою, несподівано «ожила», коли її тіло поклали до труни.