"Сини і доньки Білорусі почнуть гинути": в ЗСУ попередили про небезпечний план Путіна і Лукашенка

Загроза наступу з Білорусі / © ТСН

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може опинитися під посиленим тиском Росії та втягнути країну у війну проти України.

Про це в коментарі «24 каналу» заявив командир бригади БПС «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, Кремль зацікавлений у створенні додаткової загрози з північного напрямку, щоб змусити Україну перекидати туди частину сил і резервів.

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Федоренко наголосив, що Білорусь уже фактично була залучена до війни у 2022 році, коли з її території розпочався наступ на Київ, а також розміщувалися російські війська, авіація та військова інфраструктура.

Водночас він застеріг, що нині може йтися про значно небезпечніший сценарій — прямий вступ білоруських військових у бойові дії.

У разі реалізації такого сценарію, підкреслив військовий, потерпатиме насамперед населення Білорусі.

«Він загнав білоруський народ в те, що їхні сини і доньки зараз почнуть гинути. От в чому ситуація. І це є величезна проблема», — сказав Федоренко.

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Він додав, що ризик полягає в тому, що білоруське суспільство може не чинити спротиву політиці режиму Лукашенка.

«Якщо білоруський народ схилить голову, як це зробив російський, і буде просто йти на бійню і вмирати», — зазначив він.

Можливі наслідки для Білорусі

За словами Федоренка, у разі ескалації Україна змушена буде реагувати ударами по території Білорусі.

«Ми вимушені будемо як держава бити по об’єктах енергетичної інфраструктури, по об’єктах, які накопичують, переробляють нафтопродукти, по об’єктах військового призначення», — заявив він.

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Він наголосив, що такі наслідки можуть відкинути Білорусь на десятиліття назад.

Чи повториться сценарій 2022 року?

Водночас командир «Ахіллеса» підкреслив, що ситуація для потенційного агресора суттєво змінилася.

Україна, за його словами, значно укріпила північний кордон, збудувала оборонні рубежі та накопичила бойовий досвід.

Федоренко зазначив, що навіть у разі спроби втягнути Білорусь у війну, швидкого результату для Росії не буде.

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«Ми не будемо чекати того моменту, тоді як нас почнуть вбивати. Ми будемо протидіяти в моменті часу», — сказав він.

Він також наголосив, що Україна діятиме у відповідь на загрози «згідно необхідних військових заходів, для того, щоб не мати загрозу зі сторони Білорусі».

Нагадаємо, останні події в Білорусі, зокрема розгортання масштабних «мобілізаційних навчань» та масовий виклик військовозобов’язаних до військкоматів, свідчать про посилення російського тиску на Мінськ. Кремль намагається використати білоруську територію як плацдарм для ударів безпілотників та створення нової зони напруги, що змушує Україну оперативно зміцнювати оборонні рубежі та фортифікації на північному кордоні.

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