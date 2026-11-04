"Синє цунамі" накрило Трампа: у США заговорили про "кінець" президента після втрати Конгресу

Конгрес США / © Associated Press

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Проміжні вибори у США завершилися масштабною поразкою Республіканської партії Дональда Трампа. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом. Такий результат може суттєво обмежити можливості американського президента протягом останніх двох років його каденції.

Про це повідомляють Mother Jones та німецьке видання Stern.

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Як зазначає Stern, уперше за 20 років партія чинного президента США втратила контроль одразу над обома палатами Конгресу на загальних виборах. Подібні випадки за останні 70 років траплялися лише двічі.

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Республіканці зазнали поразки навіть у традиційно своїх штатах

Американське видання Mother Jones назвало результати голосування «синім цунамі», наголосивши на несподівано великих успіхах демократів у штатах, де раніше переважали республіканці.

Зокрема, у Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона на виборах до Сенату, а Джина Хінохоса здолала чинного губернатора Грега Ебботта.

У Південній Кароліні перемогу здобула демократка Енні Ендрюс, тоді як у Джорджії сенатор Джон Оссофф переобрався на новий термін. Демократи також перемогли в сенатських перегонах в Айові та Канзасі.

На думку оглядачів, такі результати свідчать про невдоволення значної частини виборців політикою Білого дому.

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Чому американці відвернулися від Трампа

Однією з головних причин поразки республіканців називають зростання вартості життя та війну США проти Ірану, яка триває вже понад вісім місяців.

Попри передвиборчі обіцянки Трампа знизити ціни, американці зіткнулися з подорожчанням пального, житла та інших товарів.

Крім того, за оцінкою Mother Jones, невдоволення виборців посилили імміграційна політика адміністрації, торговельні мита та зближення президента США з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними, які наводить Stern із посиланням на аналіз The New York Times, перед проміжними виборами Трамп мав найнижчий рейтинг схвалення серед американських президентів від часів Гаррі Трумена у 1946 році.

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Як відреагував Трамп і що йому загрожує

Під час передвиборчої кампанії президент неодноразово закликав американців голосувати за республіканців так, ніби він особисто балотується. Проте після поразки змінив риторику.

«Мене не було у виборчому бюлетені. А якби я там був, ми б перемогли з величезним відривом!» — написав Трамп у Truth Social.

Водночас в інтерв'ю The New York Times він заявив, що прийме результати виборів і готовий співпрацювати з демократами.

«Ми працюватимемо з демократами і з нетерпінням цього чекаємо. Ймовірно, ми знайдемо рішення», — сказав американський президент.

Однак новий склад Конгресу може створити для нього серйозні труднощі.

Від січня, коли розпочне роботу новообраний Конгрес, демократи отримають можливість ініціювати розслідування проти адміністрації Трампа, викликати посадовців для свідчень та вимагати внутрішні урядові документи. За певних обставин такі розслідування можуть призвести навіть до нової процедури імпічменту.

Крім того, демократи зможуть блокувати частину законодавчих ініціатив республіканців і кадрових призначень президента.

Водночас Трамп збереже право накладати вето на закони. У ніч виборів він навіть опублікував фотографію червоної кепки з написом «ВЕТО».

Чи означає це політичний кінець Трампа

Оглядачі Stern зазначають, що поразка може посилити суперечності всередині Республіканської партії.

Ще до голосування окремі республіканські кандидати дистанціювалися від політики президента, зокрема щодо торговельних конфліктів і відносин із Росією.

Тепер, коли виборча кампанія завершилася, частина однопартійців може відкритіше критикувати Трампа.

Водночас втрата контролю над Конгресом не означає автоматичного завершення його президентства. Американський лідер зберігає виконавчі повноваження, однак реалізовувати свою політику без підтримки законодавців йому стане складніше.

На думку аналітиків, результати виборів також можуть прискорити боротьбу всередині Республіканської партії за майбутнє після Трампа, адже він не має права знову балотуватися на президентських виборах 2028 року.

Вибори в Конгрес США – останні новини

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. Наразі все відомо, що демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах — як от Айова, Канзас, Техас та Південна Кароліна. Саме це дозволило демократам додатково отримати шість крісел у верхній палаті парламенту.

Зокрема, у Техасі Джеймс Таларіко переміг підтримуваного Трампом Кена Пакстона, а в Південній Кароліні Енні Ендрюс здолала Дарлін Ґрем. Демократи також досягли успіху в Айові та Канзасі, які традиційно підтримували республіканців.

Після виборів до Конгресу США Дональд Трамп заявив, що готовий співпрацювати з демократами, але пояснив поразку своєї партії тим, що сам не брав участі у голосуванні.

«Мене не було у виборчому списку. Якби я був, ми б перемогли З ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПЕРЕВАГОЮ!» — написав він у Truth Social.

Водночас Трамп визнав можливий вплив війни з Іраном на результати виборів та пригрозив блокувати ініціативи демократів президентським вето.

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