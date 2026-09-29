Сирени і екстрені повідомлення на телефони: у Литві забили на сполох через загрозу від РФ

Повітряна тривога / © pixabay.com

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У Литві проведуть масштабну перевірку системи оповіщення населення. По всій країні лунатимуть сирени, а на мобільні телефони жителів надходитимуть екстрені повідомлення.

Перевірка відбудеться у межах найбільших мобілізаційних навчань «Vyčio Skliautas 2026», повідомляє Департамент протипожежного захисту та порятунку Литви.

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Сирени увімкнуть об 11:52 — вони лунатимуть протягом трьох хвилин, до 11:55. Після цього рекомендації для населення транслюватимуть Литовське національне радіо і телебачення, а також регіональні та місцеві радіостанції.

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Від 11:52 до 12:00 на телефони також надсилатимуть короткі попереджувальні повідомлення. Їх отримають користувачі, у яких активована функція екстрених сповіщень.

У відомстві нагадали: почувши сирену, люди мають увімкнути радіо або телебачення, прослухати офіційні повідомлення та діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

Литва розширює мережу сирен

Наразі у країні встановлено 1163 сирени, які можуть охопити попередженнями близько 69% населення.

У межах програми посилення цивільного захисту планують встановити ще 275 нових сирен, а 600 уже наявних під'єднати до централізованої системи управління.

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До 2029 року в Литві має працювати 1438 сирен, 1125 із яких керуватимуться централізовано. Очікується, що система зможе охопити близько 75% населення.

Європа посилює готовність до можливих загроз

Схожі масштабні перевірки систем цивільного захисту вже проводять і в інших країнах Європи. У Німеччині під час загальнонаціонального Дня попередження тестували сирени, мобільні сповіщення, радіо, цифрові дисплеї та систему Cell Broadcast.

На тлі таких навчань у німецьких ЗМІ також порушувалося питання підготовки країни до можливого військового протистояння з Росією.

Польща, своєю чергою, готується змінити правила реагування на повітряні об’єкти, які наближаються з боку Росії. Замість обов’язкової візуальної ідентифікації перед відкриттям вогню Міноборони планує перейти до так званої позитивної ідентифікації.

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Крім того, Польща та Литва розробляють спільний план евакуації цивільного населення через Сувальський коридор на випадок серйозної кризи або військової загрози.

Остаточний план мають підготувати після двостороннього узгодження між Варшавою та Вільнюсом. За словами Віткяускаса, країни спершу визначать можливі процедурні проблеми, після чого зафіксують спільний порядок дій.

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