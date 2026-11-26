Ейрік Крістофферсен та Олександр Сирський / © The Barents Observer

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Норвегія зацікавлена у використанні українського бойового досвіду для посилення протиповітряної оборони вздовж майже 200-кілометрового сухопутного кордону з Росією. Для оцінки загроз і зміцнення захисту від російських безпілотників та ракет норвезьке військове командування запросило колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє видання The Barents Observer.

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Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном здійснив секретну поїздку до прикордонного регіону поблизу російського Кольського півострова.

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Норвегія вивчає досвід України

Під час візиту військові оглянули ділянки норвезько-російського кордону, зокрема райони поблизу сильно мілітаризованого Кольського півострова. Мета поїздки — оцінити місцевість і можливі загрози, щоб визначити, як посилити протиповітряну оборону та реагувати на потенційні російські провокації.

Сирський наголосив, що Норвегія має бути готовою до можливих дій Росії, зокрема порушень повітряного простору.

«Ви повинні бути постійно готові до провокацій, а ваша протиповітряна оборона має перебувати в бойовій готовності цілодобово, 24/7», — заявив він.

Головнокомандувач норвезької армії пояснив, що після огляду прикордонної території військові планують провести в Осло штабні навчання, під час яких опрацюють різні сценарії загроз і способи протидії їм.

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Захист від дронів і ракет

Співпраця між Норвегією та Україною у сфері протиповітряної оборони має двосторонній характер. Норвегія допомагає Україні технологіями та фінансуванням для розробки засобів протидії безпілотникам і ракетам, тоді як українська сторона передає партнерам практичний досвід відбиття російських повітряних атак.

За словами експерта Норвезького інституту оборонних досліджень Крістіана Отланда, інтерес НАТО до українського досвіду цілком закономірний.

«Україна набула унікального практичного досвіду захисту від російських дронів і ракет, і держави-члени НАТО мають чіткий інтерес у перейманні цього досвіду», — зазначив він.

Отланд вважає, що візит Сирського є передусім практичним кроком для підвищення оборонної готовності Норвегії та кращого розуміння загроз з боку Росії.

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Безпосередня загроза для Норвегії

Особливу увагу під час поїздки приділили районам поблизу Печензької долини на Кольському півострові, де розташовані російські військові підрозділи. Саме звідти Росія використовує авіацію для ударів по Україні. Зокрема, на Кольському півострові розташована авіабаза «Оленья», з якої злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Сирський наголосив, що Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських військових об’єктах, аби зменшувати можливості Москви атакувати українські міста та інфраструктуру.

Для Норвегії цей регіон має особливе стратегічне значення через близькість до російських військових баз і необхідність захисту північних територій від можливих повітряних загроз. Саме тому Осло прагне використати досвід України, яка вже кілька років протистоїть масштабним ракетним і дроновим атакам Росії.

Нагадаємо, офіційним приводом для телефонного дзвінка президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере до президента Росії Володимира Путіна у жовтні стала Україна. Але насправді лідери рятували від безпосереднього зіткнення з РФ власний Балтійський регіон.

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