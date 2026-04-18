Імперія Володимира Путіна переживає чи не найважчі часи за останні десятиліття. Вперше за довгі роки вертикаль влади кремлівського диктатора дала серйозну тріщину: навіть найвірніші прихильники починають дистанціюватися від режиму, а всередині уряду розгорілася запекла боротьба за вплив. Головним тригером невдоволення стала тотальна інтернет-цензура та блокування популярних платформ.

Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією видання, російські компанії масово б’ють на сполох. Жорсткі обмеження та спроби заблокувати Telegram фактично паралізували внутрішню комунікацію. Бізнес руйнується, платіжні системи виходять із ладу, а цифрова інфраструктура країни стає некерованою. Навіть лояльні до влади блогери більше не можуть мовчати, оскільки цензура зачепила їхні прямі інтереси.

У Bild стверджують, Кремль намагається заспокоїти націю, стверджуючи, що обмеження необхідні для «безпеки в умовах війни». Проте, оскільки кінця бойовим діям не видно, російське суспільство, яке звикло до заборон, виявилося не готовим до такого рівня ізоляції.

Що кажуть політологи

Політологиня Тетяна Станова, яка спеціалізується на аналізі кремлівського апарату, застерігає: ситуація набагато серйозніша, ніж здається на перший погляд. Безліч дрібних криз зливаються в одну масштабну проблему, що загрожує самому існуванню режиму.

«Вперше за роки війни здається, що російський режим перебуває на границі внутрішнього розколу», — аналізує Станова.

За її словами, ці симптоми нагадують розвиток серйозної хвороби, яку диктатор більше не може ігнорувати.

Особливо болючим ударом для Путіна став демарш популярних інфлюенсерів. Відома блогерка Вікторія Боня опублікувала відеозвернення, яке вже зібрало понад мільйон лайків. Вона відкрито поскаржилася, що ніхто не наважується доповісти диктатору про реальну ситуацію в країні.

«Володимире Володимировичу, люди вас бояться», — підкреслила Боня, звертаючись до Путіна від імені своїх 13 мільйонів підписників.

Реакція Кремля була миттєвою, хоча й дещо розгубленою. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що «ведеться робота з вирішення проблем», намагаючись нівелювати резонанс.

Ціна критики: від трибуналу до психлікарні

Ще радикальніші голоси лунають із самого пропагандистського табору. Один із активістів, який раніше був близьким до Путіна, відкрито назвав диктатора «нелегітимним» і заявив, що той завів Росію в глухий кут української війни. Він закликав Путіна постати перед міжнародним трибуналом за воєнні злочини.

Покарання за таку зухвалість виявилося в дусі радянських репресій: критика оголосили неосудним. Сам Путін у п’ятницю оголосив, що активісту доведеться провести 30 днів у закритій психіатричній лікарні. Кремль прямо натякнув: жорстка критика вищих посадовців матиме високу ціну для кожного.

Попри заборони на протести, суспільна думка в Росії поступово змінюється. Рейтинг схвалення Путіна опустився до найнижчого рівня за останні роки, а скасування податкових пільг лише підігріває гнів населення.

За даними соціологів, рівень довіри до президента Володимира Путіна знизився з 76% до 71% на тлі обмеження доступу до месенджера Telegram та інших інформаційних ресурсів. Водночас повідомляється про критику дій влади з боку російських пропагандистів і військових блогерів, які скаржаться на проблеми зі зв’язком і неефективність витрат.

Попри обмеження, мільйони росіян продовжують користуватися VPN для доступу до заблокованих сервісів, а самі спроби контролю інформаційного простору могли спричинити технічні збої, зокрема у роботі банківської системи.