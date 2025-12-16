Системи Patriot навчать стріляти "через плече": США готують революційне оновлення

Patriot / © Associated Press

Реклама

Американська армія анонсувала впровадження технології перехоплення «через плече» для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Це дозволить майбутнім комплексам знищувати ворожі ракети та дрони, які вже минули позиції батареї, без потреби фізично розвертати пускові установки.

Про це повідомляє The War Zone.

Військові представники провели переговори з міністром оборони США Пітом Гегсетом щодо нинішніх можливостей ракетної системи Patriot та перспектив її подальшого розвитку. Йшлося як про наявні характеристики комплексу, так і про заплановані технічні вдосконалення.

Реклама

Зазначається, що стандартна батарея Patriot у складі армії зазвичай включає вісім пускових установок M903, багатофункціональну радіолокаційну станцію з фазованою решіткою AN/MPQ-65, а також додаткові елементи для управління вогнем, зв’язку й забезпечення бойової роботи.

Пускові установки мають обмежену можливість повороту ліворуч і праворуч та здатні здійснювати пуски перехоплювачів під кутом угору в різних напрямках. Водночас комплекси переважно розгортають у стаціонарних позиціях із орієнтацією на визначений сектор.

Підполковник армії Стівен Мебс повідомив, що вже цього року планується запуск нової програми зі створення перехоплювачів із більшою дальністю та висотою ураження цілей.

«Усі наші цифрові симуляції показують, що з цим новим перехоплювачем ми матимемо можливість здійснювати те, що ми називаємо пострілом „через плече“. Отже, він матиме кінематичну потужність, щоб могти запуститися та фактично увімкнути ракету позаду нас», — розповів Мебс.

Реклама

У війську наголошують, що вирішальною проблемою залишається не лише технічний складник комплексу, а й програмне забезпечення. Нинішня версія Patriot не підтримує ведення вогню у зворотному напрямку. Очікується, що цю можливість забезпечить нове програмне забезпечення разом із автономною багатодоменною пусковою установкою CAML, яка передбачає більш вертикальний режим запуску ракет.

До слова, Німеччина передала Україні дві обіцяні системи ППО Patriot та дев’яту установку IRIS-T, про що повідомив міністр оборони Борис Пісторіус на засіданні у форматі «Рамштайн». Окрім посилення захисту неба, ФРН анонсувала постачання ракет AIM-9 Sidewinder 2026 року, фінансування пакетів допомоги на 700 млн дол. та запуск спільного з Україною виробництва безпілотників.