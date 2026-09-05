"Ситуація непроста": Путін зробив тривожну заяву перед переговорами з представниками Трампа

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі розпочалися переговори президента РФ Володимира Путіна з представниками президента США Дональда Трампа — спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Кортеж американських представників прибув до Кремля разом зі спецпредставником Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим. Основною темою зустрічі є можливе мирне врегулювання війни Росії проти України.

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Під час зустрічі Путін заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є «непростою».

Водночас російський диктатор передав Трампу слова вдячності та найкращі побажання.

Віткофф, своєю чергою, подякував Путіну за зустріч і назвав спілкування з президентом РФ однією з найкращих та найпам’ятніших історій для нього. Також американський представник передав Путіну найкращі побажання від Трампа.

Путін заявив, що Трамп не припиняє спроб зробити внесок у врегулювання російсько-українського конфлікту»

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За словами російського президента, контакти такого роду «завжди йдуть на користь».

Очікування від переговорів у Москві, за даними Bloomberg, раніше оцінювалися як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли результатів, а в Кремлі не бачать причин вважати, що цього разу американські представники привезли пропозиції, які Москва готова прийняти.

За інформацією Bloomberg, Путін погодиться на припинення війни лише на умовах, вигідних Росії. При цьому російські вимоги стають дедалі жорсткішими, оскільки Москва вважає, що має військову перевагу.

Нагадаємо, переговори у Кремлі відбуваються на тлі спроб адміністрації Трампа відновити дипломатичний процес і знайти можливості для завершення війни.

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