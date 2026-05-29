Ситуація в Москві виходить з-під контролю: Кремль терміново стягує зброю до "центрів управління" — ISW

Володимир Путін і встановлення ППО «Панцир-СМД-Е» на висотку у Москві / © ТСН

Російська ППО виявилася безпорадною перед українськими дронами. Кремль почав встановлювати комплекси «Панцир-СМД-Е» безпосередньо у діловому центрі «Москва-Сіті». Також стало відомо про відчайдушні спроби російської армії захистити свою логістику на півдні України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Посилення ППО в районі «Москва-Сіті»

Росія посилює систему ППО в районі «Москва-Сіті» на тлі активізації українських ударів далекобійними безпілотниками по об’єктах у глибокому тилу країни-агресорки. Як повідомило російське інсайдерське джерело із посиланням на співрозмовників у московському уряді, Кремль переклав фінансування нових систем ППО, зокрема в «Москва-Сіті», на регіональну владу.

За даними джерела, Міноборони РФ встановило нові комплекси ППО в «Москва-Сіті», тоді як фінансування здійснювалося урядом Москви через контракти з державним оборонним концерном «Алмаз-Антей». На оприлюднених 28 травня геолокованих кадрах видно, як російський вертоліт Мі-26 монтує систему «Панцир-СМД-Е» на даху хмарочоса «Нордстар Тауер» у «Москва-Сіті».

Комплекс оснащений до 48 мініракетами малої дальності TKB-1055, які призначені для перехоплення невеликих безпілотників.

Опозиційне російське видання «Важные истории» повідомило, що «Нордстар Тауер» розташований менш ніж за 3 км від низки стратегічних об’єктів, серед яких:

штаб-квартира Конструкторського бюро Сухого,

Московський гарнізонний військовий суд,

штаб ГРУ,

6-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони РФ.

«Російські сили посилюють ППО „Москва-Сіті“ після успішних українських ударів по Москві та Московській області 16 — 17 травня і запровадження Росією обмежень у повітряному просторі Москви, що демонструє зростальну вразливість однієї з найщільніших мереж ППО Росії перед українською кампанією далекобійних дронів», — оцінили аналітики.

Українські мідлстрайки по логістиці армії РФ

Автори звіту також звернули увагу, що російська армія продовжує стикатися з труднощами у протидії українським ударам середньої дальності та вдається до дій, які можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, щоб убезпечити військову техніку в тилу.

Пов’язаний із Кремлем російський воєнний блогер 28 травня заявив, що удари дронів ЗСУ по південних районах України створюють серйозні проблеми для російської логістики, а не лише провокують дефіцит пального та товарів в окупованому Криму.

За словами блогера, Росія потребує ефективнішого захисту логістичних маршрутів, однак її армії бракує особового складу для будівництва антидронових тунелів над наземними шляхами постачання та облаштування кулеметних позицій.

Інший російський воєнний блогер зазначив, що українські удари середньої дальності спрямовані по наземних лініях комунікації на відстані 50 — 100 км від лінії фронту — саме цими маршрутами загарбники перекидають резерви. На його думку, такі атаки можуть підвищити ефективність майбутніх українських контратак.

Блогер також наголосив, що наявний придорожній захист є недостатнім, і закликав російські війська суттєво збільшити кількість мобільних вогневих груп та екіпажів-перехоплювачів на півдні України, а також активніше полювати на українських операторів дронів.

Водночас російське опозиційне медіа Astra 27 травня повідомило, що російські воєнні блогери обговорюють нібито наказ військового командування РФ маскувати військову техніку під цивільну шляхом її перефарбовування, аби захистити від ударів українських дронів у тилу. Такі дії є актом віроломства відповідно до Женевської конвенції.

Нагадаємо, від червня 2026 року в Московській повітряній зоні запроваджують масштабну заборону на польоти цивільних суден до висоти 5100 м. Обмеження паралізують роботу приватної, малої та частини ділової авіації на величезній території від кордону з Білоруссю до Самари та Єкатеринбурга. Винятки діятимуть лише для регулярних рейсів, санітарної авіації та держзамовлень. Причиною такого кроку називають нездатність ППО гарантувати безпеку на тлі постійних атак українських БпЛА.

Війна дісталася Москви: ЗСУ суттєво посилили удари далекобійними дронами, доводячи нездатність ворожої ППО захистити столицю. Вперше через загрозу БпЛА закрили аеропорт Калінінграда, де також уперше активували систему попередження про дрони, хоча російська влада досі не надала офіційних пояснень ситуації.

