Володимир Путін / © ТСН

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Росія змушена нарощувати експорт сирої нафти та водночас імпортувати бензин через скорочення власних нафтопереробних потужностей. Така ситуація стала наслідком систематичних українських ударів по російських НПЗ.

Про це розповіли в інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на дані Bloomberg, зазначають, що у червні 2026 року морський експорт російської сирої нафти зріс до 4,13 млн барелів на добу — це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення.

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Водночас доходи Кремля від нафтового експорту знизилися до 1,9 млрд доларів на тиждень — найнижчого рівня від березня 2026 року. Це свідчить, що збільшення обсягів продажу не компенсує падіння світових цін на нафту.

Крім того, за даними Bloomberg, біля берегів Єгипту та Сінгапуру накопичуються танкери з російською нафтою, що може свідчити про труднощі з пошуком покупців.

Де Росія купує бензин за кордоном

За інформацією Reuters, Росія розпочала імпорт бензину з Індії. Перші поставки вже становили щонайменше 60 тисяч тонн.

Джерела агентства також повідомляють, що Москва планує щомісяця імпортувати до 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема з Білорусі.

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Водночас Індія значно збільшила закупівлю російської сирої нафти — до 2,7 млн барелів на добу, що перевищує половину всього нафтового імпорту країни.

В Інституті вивчення війни наголошують, що ключовим фактором стали українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

Аналітики зазначають, що пошкодження НПЗ призвело до скорочення виробництва бензину, дефіциту пального в окремих регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

На думку ISW, нинішня схема, за якої Росія продає Індії сиру нафту, а потім купує вироблений там бензин, фактично дозволяє частково компенсувати втрату власних нафтопереробних потужностей.

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Ще у 2023 році Росія залишалася великим нетто-експортером усіх основних видів викопного палива, однак нині, як зазначають аналітики, ситуація суттєво змінилася під впливом української кампанії ударів по нафтовій інфраструктурі.

Криза в Росії — останні новини

Нагадаємо, Росія стикається з паливною кризою внаслідок українських ударів по нафтопереробних заводах. Проблеми з постачанням пального фіксують у двох третинах регіонів РФ, включаючи окупований Крим. Путін визнав дефіцит, але применшує його масштаб. Криза призводить до зростання цін, інфляції та додаткового навантаження на економіку, яка вже несе значні військові витрати.

До слова, російська влада вирішила прибрати з відкритого доступу статистичні дані про ціни на бензин і дизельне пальне. Відтепер Росстат не публікуватиме окремий бюлетень з інформацією про споживчі ціни на нафтопродукти.

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