Ситуація загострюється: Ізраїль готує новий етап атак по Ірану

Тегеран. / © Associated Press

Атаки Ізраїлю на Іран «загострюватимуться та розширяться» у відповідь на ракетні удари Тегерана.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє CNN.

Очільник Міноборони наголосив, мовляв, він особисто та прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово попереджали іранський режим припинити обстріли цивільного населення Ізраїлю.

«Попри попередження, вогонь триває. Саме тому удари Армії оборони Ізраїлю в Ірані будуть загострюватися та розширяться на додаткові цілі та райони, які допомагають режиму у створенні та використанні зброї проти ізраїльських цивільних осіб», — заявив міністр оборони.

У заяві Каца не було жодних подробиць щодо того, що передбачатимуть розширені операції. Водночас, додав він, Тель-Авів буде продовжувати «переслідувати лідерів і командирів режиму та знищувати його стратегічні можливості».

Як повідомлялося, через загострення на Близькому Сході і війну на різних напрямках армія Ізраїлю зіткнулася з критичним дефіцитом солдатів. Зокрема, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що ЦАХАЛу потрібно близько 15 тис. солдатів, приблизно половина з яких — бойові війська, щоб бути в повному складі для виконання численних місій.