Сюрприз для українців: в німецьких школах вивчатимуть ще одну іноземну мову

Українська мова у школах запроваджується з огляду на велику групу з близько 20 000 школярів-біженців з України.

У наступному навчальному році українська мова буде запропонована як друга іноземна для вивчення у школах федеральної землі Гессен у Німеччині.

Про це повідомили на сайті міністерства культури та освіти землі Гессен.

Українська мова у школах запроваджується з огляду на велику групу з близько 20 000 школярів з України, які після повномасштабного вторгнення РФ стали біженцями разом зі своїми родинами та проживають у цій федеральній землі Німеччини. Окрім того, понад 300 українських вчителів зараз викладають у школах Гессену.

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“Ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну. Ми хотіли б запропонувати багатьом молодим людям і вчителям з України ще сильніші освітні та кар’єрні перспективи на основі їхніх індивідуальних талантів, у тому числі для відбудови власної країни, а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи”, – прокоментував це рішення Армін Шварц, міністр культури та освіти у п’ятницю, 24 травня.

Дотепер для багатьох українських молодих людей було проблемою те, що їхня втеча до Німеччини часто призводить до того, що вони розривають свій попередній шлях навчання. Окрім англійської, яка зазвичай вивчається в Україні як перша іноземна мова, починаючи з початкової школи, українські діти-біженці мають за короткий час вивчити курс німецької мови. Єдиною можливою другою іноземною мовою для старших класів середньої школи була б російська, яка, як мова ворога, не є вибором для більшості українців.

Запровадження української мови як другої іноземної може уможливити адекватне навчання з вищою кваліфікацією. Для багатьох кваліфікованих професій потрібен атестат про закінчення середньої школи, який вимагає володіння другою іноземною мовою.

У Гессені школярам пропонують широкий спектр іноземних мов - англійську, французьку, латину, іспанську, італійську, російську, китайську, польську, арабську, португальську та давньогрецьку. Зараз триває шкільний тест турецької мови.

Нагадаємо, свідомі українці в окупації продовжують боротись за свою ідентичність – говорити українською та вивчати рідну мову. Звісно ж, це дуже дратує російських окупантів.

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