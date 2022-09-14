Сюрприз не для нас, а для РФ: у Пентагоні заявили, що контрнаступ ЗСУ був неочікуваним для Кремля

Але російські сили все ще "масово присутні в Україні".

У Пентагоні заявили, що "деякі російські сили" перейшли з Харківської області на територію Росії.

Про це на брифінгу заявив генерал Пет Райдер, пише CNN.

"Ми бачили, як низка російських військ, особливо на північному сході, у Харківській області, перетнули кордон назад у Росію, коли вони відступили внаслідок українського контрнаступу", — відзначив речник Пентагону, генерал Пет Райдер.

Але російські сили все ще "масово присутні в Україні", сказав Райдер.

За його словами, США не були здивовані тим, що українські війська так швидко перейшли у контрнаступі.

"Але судячи з повідомлень, які Пентагон має щодо дій у відповідь російських окупантів, це ймовірно, стало несподіванкою саме для росіян", — заявив прессекретар Пентагону.

Раніше очільник Пентагону заявив, що захоплений успіхами контрнаступу ЗСУ біля Харкова і Херсона.

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