Сюрприз не для нас, а для РФ: у Пентагоні заявили, що контрнаступ ЗСУ був неочікуваним для Кремля

Але російські сили все ще "масово присутні в Україні".
У Пентагоні заявили, що "деякі російські сили" перейшли з Харківської області на територію Росії.
Про це на брифінгу заявив генерал Пет Райдер, пише CNN.
"Ми бачили, як низка російських військ, особливо на північному сході, у Харківській області, перетнули кордон назад у Росію, коли вони відступили внаслідок українського контрнаступу", — відзначив речник Пентагону, генерал Пет Райдер.
Але російські сили все ще "масово присутні в Україні", сказав Райдер.
За його словами, США не були здивовані тим, що українські війська так швидко перейшли у контрнаступі.
"Але судячи з повідомлень, які Пентагон має щодо дій у відповідь російських окупантів, це ймовірно, стало несподіванкою саме для росіян", — заявив прессекретар Пентагону.
Раніше очільник Пентагону заявив, що захоплений успіхами контрнаступу ЗСУ біля Харкова і Херсона.
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