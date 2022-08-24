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Сюрприз від США до Дня незалежності та загроза затяжної війни: головні новини ночі 24 серпня

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Сюрприз від США до Дня незалежності та загроза затяжної війни: головні новини ночі 24 серпня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 24 серпня:

  • США планують оголосити про надання додаткової військової допомоги на $3 млрд. Читати далі –> 
  • Очільниця іспанського Міноборони попередила, що війна в Україні буде “тривалою, дуже важкою і дуже жорстокою”. Читати далі –> 
  • Під час повітряної тривоги проти ночі 24 серпня у двох районах міста Запоріжжя пролунали вибухи. Читати далі –> 
  • Кандидатка у прем’єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку". Читати далі –> 
  • Судно Axioma російського мільярдера, який потрапив під санкції після нападу Росії на Україну, пустили з молотка. Читати далі –> 

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