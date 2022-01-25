“Сюрпризів не буде”: Держдеп США поінформував Київ про зміст відповіді Москві щодо “гарантій безпеки”

До Кремля цей документ наразі ще не надіслали.

У США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, трансляція якого ведеться на сторінці відомства у Twitter.

“Ми не лише поінформували їх… але й спеціально запитували їхню думку та включили її до документа. Тож сюрпризів там не буде”, — заявив він.

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При цьому представник Держдепу зазначив, що США поки що не передали свою відповідь Росії, проте вона, за словами Прайса, "не здивує Москву".

"Відповідь ще не була передана Москві. Але як тільки його буде відправлено, ми повідомимо", - зауважив він.

Письмові відповіді на пропозиції росіян США не мають наміру публікувати. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі з цього приводу раніше пояснила, що такі документи є частиною переговорів і їх зазвичай не оприлюднюють.

Очікується, що американська сторона надасть відповідь письмово цього тижня паралельно з пропозиціями НАТО, про які Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг уже розповів.

Нагадаємо, раніше США підтвердили намір надіслати Росії письмову відповідь на її "пропозиції щодо гарантій безпеки" в Європі та підкреслили, що документ обов’язково враховуватиме позицію союзників і партнерів США в Європі.

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