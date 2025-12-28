Сизрань у РФ атакували безпілотники: у місті вибухи та перебої зі світлом і теплом

Атака БпЛА на Сизрань / © Укрінформ

Місто Сизрань у Самарській області Росії з вечора 27 грудня перебуває під атакою безпілотників.

Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на повідомлення місцевих мешканців.

За словами очевидців, вибухи в Сизрані було чутно ще до опівночі 28 грудня. Гучні звуки лунали у центральній та південній частинах міста. Також повідомляється про ввімкнення сирен повітряної тривоги.

Паралельно в аеропорту Курумоч, що розташований у Самарській області, було введено план Ковер. Летовище тимчасово припинило прийом і відправлення авіарейсів.

Згодом у місцевих пабліках почали з’являтися відео ймовірних влучань. За попередніми даними, удар міг прийтися по електропідстанції. Після цього частина мешканців Сизрані повідомила про зникнення електропостачання та перебої з теплом у домівках.

Крім того, в російських соцмережах поширюється інформація про можливе ураження місцевого нафтопереробного заводу. Офіційної влади РФ цю інформацію наразі не підтвердила.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

Ми раніше інформували, що від серпня до кінця листопада цього року Україна здійснила 77 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, навантажувальні термінали, трубопроводи й танкери.