НПЗ / Ілюстративне фото / © Associated Press

У Росії Сизранський нафтопереробний завод припинив переробку нафти 5 грудня після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Україна та Росія продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, адже переговорний процес не просувається.

У ЗСУ повідомили, що у ніч проти 5 грудня було здійснено далекобійні атаки по нафтопереробному заводу в Сизрані та по порту Темрюк у Краснодарському краї.

За інформацією джерел, дрони поцілили в установку атмосферно-вакуумної перегонки CDU-6 — ключовий елемент технологічного процесу. Це обладнання вже пошкоджували внаслідок аналогічної атаки в серпні, після чого ремонт тривав два тижні.

Одне з джерел зазначає, що нові відновлювальні роботи можуть затягнутися приблизно на місяць.

Компанія «Роснефть», яка володіє підприємством, не надала коментарів на запит журналістів.

За словами представників галузі, минулорічні обсяги переробки нафти на Сизранському НПЗ суттєво відставали від проєктних показників — близько 90 тис. барелів на добу, що становить приблизно 4,3 млн тонн на рік.

Підприємство за цей час виготовило 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, 5 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Сизранського НПЗ у Самарській області РФ. За попередньою інформацією, уражено одну з установок заводу, що спричинило пожежу.