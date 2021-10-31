"Таблетки не присипляють": пара із РФ публікує в ТікТок знущальні відео немічної бабці з деменцією

Блогери сварять бабцю та проводять "прямі ефіри".
Молода пара з російського Челябінська збирає лайки та репости, знімаючи для TikTok хвору на деменцію 88-річну бабусю.
Про це пишуть РосЗМІ.
Пара веде блог, у якому розповідає, як "доглядає за хворою бабусею". Але особливої турботи насправді не видно. На одному з відео блогер сварить стареньку за те, що та зняла постільну білизну з дивана.
Сама бабуся протестує: "Навіщо це ти? Не потрібно..."
Бабуся навіть намагається відмахнутися від камери телефону. Але дівчину не зупинити. "Навіщо ти це зробила? Навіщо це зробила? — повчально насідає вона".
В інших роликах блогер показує, що залишилося від мікрохвильової печі, яку спалила старенька. Демонструє, як бабуся відірвала пару декоративних плиток зі стіни на кухні та одну дошку обналички з дверей. Скаржиться на те, що бабуся зачиняє двері у ванну, що заважає коту ходити до туалету.
@rukami74
одна бабушка может разхреначить всю квартиру #челябинск #деменция #бабушка #ремонт♬ Horror atmosphere piano & SE. - Kohrogi
Ця історія вперше прогриміла ще у липні. По соцмережах розлетівся запис, як дівчина емоційно, а часом з гнівом і сарказмом скаржиться, наскільки важко жити поруч із бабусею, що страждає на деменцію. З роликів відомо, що бабуся працювала вчителькою географії.
Тим часом в поліції лише обіцяли розібратися в ситуації.
"Співробітниками поліції буде проведено перевірку щодо розміщеної інформації в мережі Інтернет із встановленням усіх обставин та учасників із прийняттям процесуального рішення", — прокоментували у прес-службі ГУ МВС у Челябінській області.