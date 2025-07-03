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Таблетки від захитування перетворюють людей на "зомбі": медики назвали симптоми
Від медицини до злочинів: як скополамін перетворився на інструмент «зомбування»? Все про його властивості та наслідки застосування.
Препарат скополамін, також відомий як «дихання диявола», використовується у медицині для запобігання захитування і нудоти. Але цей препарат також має іншу, більш небезпечну властивість.
Не так давно скополамін став дуже затребуваний у злочинному світі, особливо в деяких частинах Південної Америки. Його використовують як речовину, яка може стирати пам’ять і позбавляти свободи волі, пише Science Alert.
Більшість випадків неправомірного застосування скополаміну надходить з таких країн, як Колумбія, але й подібні випадки в Європі не нові. Зокрема, 2015 року в Парижі було заарештовано трьох осіб, які використовували препарат для пограбування, щоб перетворити свої жертви на слухняних «зомбі». Також 2019 року у Великій Британії було зафіксовано перше вбивство, пов’язане зі скополаміном.
Скополамін, який також знають під назвою гікозин, є тропановим алкалоїдом — це рослинна сполука, що трапляється в сімействі пасльонових (Solanaceae). Століття тому корінні громади Південної Америки використовували його для проведення духовних ритуалів через його сильний психоактивний вплив.
У сучасному ж світі скополамін призначають для запобігання захитування, нудоти, блювоти і м’язових спазмів. Також препарат знижує вироблення слини перед операцією.
Відомо, що скополамін блокує нейротрансмітер ацетилхолін, який відіграє життєво важливу роль у пам’яті, навчанні та координації. Саме його блокування допомагає придушити нудоту, перериваючи сигнали від вестибулярної системи. Але у цього препарату, як і у багатьох інших, є побічні ефекти, особливо якщо його використовувати у великих дозах і поза клінічними умовами.
Цей препарат порушує холінергічну систему організму людини, яка є головною у формуванні та вилученні спогадів. Тому скополамін може спричиняти тимчасову, але досить сильну втрату пам’яті, за що його і полюбили злочинці.
Здатність препарату стирати пам’ять, часто описується як «зомбування». Жертви часто скаржаться на сплутаність свідомості, галюцинації та повну втрату контролю.
Вчені попереджають, що після перорального прийому препарат діє швидко і виводиться з організму протягом 12 годин, і це ускладнює його виявлення в крові. Ознаки отруєння скополаміном включають прискорене серцебиття, сухість у роті та почервоніння шкіри, нечіткість зору, сплутаність свідомості та дезорієнтацію, галюцинації та сонливість.
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