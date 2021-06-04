Таджикистан нарощує війська на кордоні з Киргизстаном - Прикордонна служба КР

Вночі таджицька сторона залишила на неописаній ділянці контейнер.

На кордоні Таджикистану і Киргизстану вранці в п'ятницю, 4 червня, фіксують напружену ситуацію.

Про це із посиланням на прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану повідомляє "АКИpress".

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Зазначається, що вночі в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайского району Ошської області "таджицька сторона залишила контейнер на неописаній ділянці державного кордону і відійшла від нього на 600 метрів".

Встановлювати контейнер таджицька сторона почала близько третьої години ночі за місцевим часом, "зайшовши в глиб території Киргизстану на відстань до тисячі метрів".

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Окрім того, за інформацією прикордонників, з таджицької сторони спостерігається "скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці".

"Прикордонна служба ДКНБ Киргизької Республіки вживає всіх заходів з метою недопущення ескалації конфлікту, - йдеться у повідомленні. - Підрозділи ПС ДКНБ, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні перейшли на посилений варіант несення служби".

Як повідомлялося, 28 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між військовими.

Також читайте Киргизстан заявив про пересування техніки Таджикистану до кордону: обстрілюють будинки людей Конфлікт почався після того, як таджицька сторона стала встановлювати камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води "Головний" в селі Кок-Таш Баткенського району. Місцеві жителі зажадали зняти камеру, але таджики відмовилися. Сторони почали закидати один одного камінням, а незабаром почалася стрілянина. Загострення на таджицько-киргизькому кордоні відбуваються періодично. Що не поділили Таджикистан і Киргизстан, читайте в матеріалі ТСН.ua. Новини світу: на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном лунають постріли, попри домовленості

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