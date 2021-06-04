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Таджикистан нарощує війська на кордоні з Киргизстаном - Прикордонна служба КР

Таджикистан нарощує війська на кордоні з Киргизстаном - Прикордонна служба КР

Міністерство оборони Киргизстану

Вночі таджицька сторона залишила на неописаній ділянці контейнер.

На кордоні Таджикистану і Киргизстану вранці в п'ятницю, 4 червня, фіксують напружену ситуацію. 

Про це із посиланням на прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану повідомляє "АКИpress".

Зазначається, що вночі в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайского району Ошської області "таджицька сторона залишила контейнер на неописаній ділянці державного кордону і відійшла від нього на 600 метрів".

Встановлювати контейнер таджицька сторона почала близько третьої години ночі за місцевим часом, "зайшовши в глиб території Киргизстану на відстань до тисячі метрів".

Окрім того, за інформацією прикордонників, з  таджицької сторони спостерігається "скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці".

"Прикордонна служба ДКНБ Киргизької Республіки вживає всіх заходів з метою недопущення ескалації конфлікту, - йдеться у повідомленні. - Підрозділи ПС ДКНБ, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні перейшли на посилений варіант несення служби".

Як повідомлялося, 28 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між військовими. 