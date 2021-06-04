Таджикистан нарощує війська на кордоні з Киргизстаном - Прикордонна служба КР

Вночі таджицька сторона залишила на неописаній ділянці контейнер.
На кордоні Таджикистану і Киргизстану вранці в п'ятницю, 4 червня, фіксують напружену ситуацію.
Про це із посиланням на прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану повідомляє "АКИpress".
Зазначається, що вночі в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайского району Ошської області "таджицька сторона залишила контейнер на неописаній ділянці державного кордону і відійшла від нього на 600 метрів".
Встановлювати контейнер таджицька сторона почала близько третьої години ночі за місцевим часом, "зайшовши в глиб території Киргизстану на відстань до тисячі метрів".
Окрім того, за інформацією прикордонників, з таджицької сторони спостерігається "скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці".
"Прикордонна служба ДКНБ Киргизької Республіки вживає всіх заходів з метою недопущення ескалації конфлікту, - йдеться у повідомленні. - Підрозділи ПС ДКНБ, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні перейшли на посилений варіант несення служби".
Як повідомлялося, 28 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між військовими.