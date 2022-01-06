Таджикистан перекине своїх військових до Казахстану, аби "усунути" протести

Таджикистан перекине своїх військових до Казахстану, аби "усунути" протести

Таджикистан долучився до країн ОДКБ, які відправляють війська до Казахстану.

У Таджикистані підтвердили, що 200 їхніх військових готові вирушити до Казахстану разом з іншими солдатами з країн ОДКБ - Росії, Вірменії, Білорусі та Киргизстану.

Про це повідомляє "Sputnik.Таджикистан" з посиланням на МЗС країни.

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Своєю чергою, президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив про готовність країни виконати зобов'язання в межах ОДКБ для усунення загрози в Казахстані.

"Слідуючи союзницьким зобов'язанням у межах ОДКБ, таджицькі військові братимуть участь у "Колективній миротворчій операції" з надання допомоги Казахстану з метою усунення загрози, яка виникла", — заявили в МЗС Таджикистану.

У МЗС також заявили, що їх тривожить те, що протести призвели до появи "незаконних збройних формувань, у розпорядженні яких опинилися летальна зброя та спецтехніка". Та додали, що із занепокоєнням стежать за розвитком подій "у братському Казахстані".

Нагадаємо, у Казахстані від початку січня тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

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