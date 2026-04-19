Таганрог у вогні: місто накрили ракетами

Під ранок 19 квітня російське місто Таганрог атакували ракети, внаслідок чого здійнялася пожежа на місцевому виробництві.

Ракети атакували російський Таганрог | Фото: Exilenova+

Уночі в російському місті Таганрог пролунали вибухи внаслідок ракетного удару, а потім на одному з об’єктів почалася сильна пожежа. Про вибухи у Таганрозі повідомили близько 04:45 години.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

За попередніми даними, після серії потужних вибухів на місці влучання спалахнула масштабна пожежа. У небо над містом піднявся високий стовп густого чорного диму.

Офіційна інформація про масштаби руйнувань та постраждалих наразі відсутня.

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували російський порт Усть-Луга, спричинивши значні пошкодження нафтового терміналу та фактично зупинивши експортні операції агресора.

Ми раніше інформували, що на території нафтопереробного заводу «Славнефть- ЯНОС» у російському місті Ярославль сталася масштабна пожежа після атаки дронів.

