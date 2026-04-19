Таганрог у вогні: місто накрили ракетами
Під ранок 19 квітня російське місто Таганрог атакували ракети, внаслідок чого здійнялася пожежа на місцевому виробництві.
Уночі в російському місті Таганрог пролунали вибухи внаслідок ракетного удару, а потім на одному з об’єктів почалася сильна пожежа. Про вибухи у Таганрозі повідомили близько 04:45 години.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
За попередніми даними, після серії потужних вибухів на місці влучання спалахнула масштабна пожежа. У небо над містом піднявся високий стовп густого чорного диму.
Офіційна інформація про масштаби руйнувань та постраждалих наразі відсутня.
Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували російський порт Усть-Луга, спричинивши значні пошкодження нафтового терміналу та фактично зупинивши експортні операції агресора.
Ми раніше інформували, що на території нафтопереробного заводу «Славнефть- ЯНОС» у російському місті Ярославль сталася масштабна пожежа після атаки дронів.