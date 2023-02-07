Так палає путінська нафта: в Росії загорівся великий нафтопереробний завод (відео)

Завод належить компанії "Лукойл", його річна потужність складає 17 мільйонів тонн нафтопродуктів.

У вівторок, 7 лютого, у місті Кстово Нижегородської області Росії сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл".

Про це повідомляє The Moscow Post .

За попередньою інформацією, на заводі спалахнула установка, в якій зберігається бензин.

Співробітники МНС займаються ліквідацією займання, йому надано третій рівень складності. За попередніми даними, внаслідок пригоди немає загиблих та постраждалих.

Нафтопереробний завод належить російській компанії "Лукойл", його річна потужність складає 17 мільйонів тонн нафтопродуктів.

У прокуратурі повідомили, що проводять перевірку за фактом інциденту на виробничому підприємстві. Причини та обставини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, у навчальній частині в Нижній Павлівці, що в Оренбурзькій області РФ, згорів наметовий табір мобілізованих. Пожежа спалахнула під ранок 9 січня.

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