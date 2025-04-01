Так і до генерала недалеко: Кадиров вигадав нову посаду для свого сина-підлітка

Адам Кадиров / © російські телеграм-канали

Реклама

Лідер Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці. Тепер усі силовики регіону підпорядковуються підлітку без досвіду.

Про це повідомили в МВС Чечні.

На цій посаді Кадиров-молодший вже встиг представити керівника оперативно-розшукової частини власної безпеки МВС і нагородив співробітників поліції.

Реклама

Зауважимо, Адам Кадиров — володар безлічі нагород. Він був удостоєний ордену «Трудова доблесть Росії» та медаллю «За внесок у розвиток Російського університету спецназу» І ступеня. Підлітку також вручили орден «За служіння релігії Іслам» І ступеня.

Коли Адамові було всього 15 років, він став начальником відділу забезпечення безпеки голови Чечні. А наприкінці листопада 2023 року було оголошено, що хлопець призначений куратором створеного місяцем раніше чеченського батальйону ім. Шейха Мансура та нагороджений «зіркою батальйону Шейха Мансура».

Нагадаємо, у серпні 2023 року Адам Кадиров побив у СІЗО Грозного кримчанина Микиту Журавеля, обвинуваченого у спаленні Корану в російському Волгограді. У лютому 2024 року чеченський суд ухвалив вирок для Журавеля — 3,5 року колонії.