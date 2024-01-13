Так краще ковзає: у Росії похоронники волочили труп по асфальту через двір житлового будинку (відео)

Мережею ширяться кадри з Сургуту, на яких співробітники похоронного агентства "Північний похоронний дім" тягнуть тіло загиблої людини у чорному пакеті по асфальту – без носилок. Інцидент стався у дворі житлового комплексу "Відрродження", на очах в людей.

Про це пише російський телеграм-канал BAZA.

У Росії похоронники протягли труп по асфальту через весь двір житлового будинку

Напевно, чоловікам здалося, що у такий спосіб робота буде виконана швидше. Асфальт вкритий снігом, тож ковзання мало бути кращим. Очевидець розповів, що після численних зауважень чоловіки таки взяли труп в руки й перестали волочити його по землі.

Раніше у Ленінградській області Росії на трасі "Сортавала" сталася аварія. Внаслідок сильного зіткнення з багажника автівки вивалилось понівечене тіло мертвого чоловіка, якого очевидно вбили ще задовго до самої аварії. У багажнику виявилися дві лопати, а пасажири автомобіля намагалися втекти через ліс.

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