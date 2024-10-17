"Так ми вирішили у Вашингтоні": Марк Рютте зробив заяву про Україну в НАТО

Україна може стати 33 членом НАТО, тож питання лише у часі.

Про це перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив генсек Марк Рютте.

Журналіст запитав генсека, чи готовий Альянс офіційно запросити Україну до вступу?

"Так, у майбутньому Україна буде 32 чи 34 членом НАТО. Зараз, схоже, Україна буде під номером 33, але, можливо, хтось інший вступить перед нею. Проте Україна в майбутньому буде членом НАТО. Так ми вирішили у Вашингтоні (на саміті НАТО в липні - ред.). Тож питання у часі", - сказав Рютте.

Тим часом посол України у Великій Британії зробив заяву про необхідність підсилення НАТО, долучивши Україну до Альянсу.

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