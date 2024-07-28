"Так само, як увійшли в Карабах і Лівію": Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням

Ердоган попереджає, що Туреччина може увійти до Ізраїлю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що може ввести війська до Ізраїлю.

Про це передає турецьке видання Нaberler та ізраїльські ЗМІ.

"Ізраїль не може творити в Палестині все, що хоче. Як ми зайшли в Карабах, як ми зайшли до Лівії – ми можемо зробити в них те саме", – сказав він.

"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити. Нам просто потрібно бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", – продовжив турецький лідер.

Нагадаємо, що Ізраїль погрожує повномасштабною війною на території Лівану, якщо угруповання "Хезболла" не виведе своїх бойовиків із південної частини країни.

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