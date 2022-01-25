"Так склалося": Лукашенко поставив білоруську мову на друге місце після російської

"Так склалося": Лукашенко поставив білоруську мову на друге місце після російської

Лукашенко звинувачував опозицію в намірі запровадити "повзку" заборону російської.

Олександр Лукашенко закликав білорусів не забувати продержавну мову, але визнав: для жителів республіки вона буде на другому місці після російсько.

Про це він заявив під час засідання-наради з Національною академією наук Білорусі, пише БЕЛТА.

За його словами, варто прагнути до того, щоб рідну мову знати. Втім, на перше місце він поставив мову сусідньої держави.

"Російська мова - ми й так знаємо її краще за білоруську. Так склалось. Але слідом треба підтягуватися до російської мови. Слідом повинна йти "рідна білоруська мова", - сказав Лукашенко.

Він зауважив, що влада не насаджує білоруську мову, але без її знання білоруси не можуть вважати себе білорусами. "І російська мова, і "білоруська мова" – це наше. Немає тут нічого антиросійського і так далі", - наголосив Лукашенко.

До слова, раніше Лукашенко звинувачував опозицію в намірі запровадити "повзку" заборону російської мови. Він наголосив, що мовне питання в країні закрите і "цю сторінку давно перегорнуто".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо охорони кордону Білорусі органами прикордонної служби у 2022 році. Особливо турбує Лукашенка український напрямок, де можливе "виникнення нових зовнішніх викликів".

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