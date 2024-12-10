Так звані детективи під виглядом розслідування видурили у пенсіонерів 500 тисяч гривень

Після кількох дзвінків від фальшивого "детектива", подружжя передало гроші для перевірки чи не фальшиві вони.

До пенсіонерів звернувся "детектив", який нібито займався боротьбою з відмиванням коштів. Він запевнив, що вони стали частиною розслідування і їхні гроші нібито можуть бути в небезпеці. Під впливом цих переконливих розповідей, пара передала значну суму грошей.

По це повідомило видання Daily Mail.

Зловмисники переконали пенсіонерів, що вони залучені до розслідування щодо відмивання коштів. За цією легендою, шахраї змусили їх передати значну суму, яка в підсумку склала 11 тисяч фунтів (приблизно 500 тисяч гривень).

Подружжя почало отримувати дзвінки з закритого номера, де чоловічий голос представився "детективом". Він стверджував, що бере участь у національній операції з виявлення фальшивих грошей та працює під прикриттям у місцевому відділку поліції. "Детектив" запевнив подружжя, що залучає їх для перевірки грошей.

"Детектив", після першого дзвінка, попросив літню пару зібрати 7 тисяч євро (майже 300 тис. грн), які пізніше забрав невідомий чоловік афро-карибського походження. Через день ситуація повторилася: знову зателефонував "детектив", який попросив зібрати нову суму — 11 тисяч фунтів (понад 500 тис. грн). Цього разу гроші забрав інший чоловік, якого описали як вихідця з Близького Сходу. Коли пенсіонери зрозуміли, що їх ошукали, вони одразу звернулися до поліції, яка розпочала розслідування.

Ця історія з шахраями співпала з попередженням від експертів з кібербезпеки про атаку, яка могла призвести до витоку особистих даних користувачів Google. Хакери, видаючи себе за справжній сайт Google Authenticator, використали фальшиву URL-адресу для фішингової атаки, що дозволило їм отримати доступ до банківських рахунків, особистих даних та IP-адрес жертв.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ та прокуратура викрили злочинну групу, що тероризувала підприємців. Затримано її лідера — депутата місцевої ради.

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