Так званий "президент" Придністров'я відправив у відставку "уряд" через ситуацію в Україні

Так званий "президент" Придністров'я відправив у відставку "уряд" через ситуацію в Україні

Так званий "президент республіки" Вадим Красносільський відправив у відставку так званого "прем'єр-міністра" Олександра Мартинова разом із усім його "урядом".

На думку речника Одеської ОВА Сергія Братчука, причиною відставки "уряду" став зрив загальної мобілізації в псевдореспубліці.

Таке припущення Братчук вислов виданню "Думська".

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Він уточнив, що самопроголошені чиновники повністю провалили загальну мобілізацію, на якій так наполягав Кремль, аби поповнити армію РФ для бойових дій в Україні.

Цікаво, як відомо ЗМІ, після цього ватажок Придністровської Молдавської Республіки нагородив Мартинова так званим "орденом Пошани".

Нагадаємо, днями окупанти послабили у невизнаному Придністров'ї рівень небезпеки з червоного до жовтого. Таке рішення ухвали, оскільки розумію, що провокації не мають жодного впливу на Україну.

Раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що надалі існує загроза використання Росією території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні. РФ "на всіх фронтах" готується до можливих ударів і провокацій.

Чи розглядає військово-політичне керівництво України можливого удару з боку Придністров'я – Михайло Подоляк

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