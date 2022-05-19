Така доля чекає на кожного лобіста путінського режиму в Європі - Подоляк про санкції проти ексканцлера Німеччини

Така доля чекає на кожного лобіста путінського режиму в Європі - Подоляк про санкції проти ексканцлера Німеччини

Європейський парламент закликав ЄС запровадити санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера через його тісні зв'язки з Росією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи цю інформацію, попередив усіх, хто має ділові чи політичні відносини з країною-агресоркою Росією, про "безславний кінець", як це сталося із ексканцлером Німеччини Шредером.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Європейські санкції та позбавлення особистих привілеїв — безславний кінець ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. В кінці завжди доводиться платити по рахунках. Зневага від власного народу та історії — така доля кожного лобіста путінського режиму в Європі", - написав радник ОП.

Нагадаємо, Європарламент підтримав ідею запровадити санкції проти колишнього голови німецького Федерального уряду Герхарда Шредера. Відомо про його тісні політичні відносини з російським диктатором Путіним. "За" санкції проти Шрьодера проголосувала переважна більшість європарламентарів.

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