"Така позиція, як і до вступу в НАТО": в Росії заявили про зміну настроїв щодо майбутнього членства України в ЄС

"Така позиція, як і до вступу в НАТО": в Росії заявили про зміну настроїв щодо майбутнього членства України в ЄС

У Кремлі заявили про зміну позиції щодо вступу України в Європейський Союз.

Тепер російські дипломати говорять, що у них "така позиція, яка була і щодо вступу України до НАТО" - негативна.

Про це заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, передають російські засоби масової пропаганди.

"Позиція Росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив.

Варто зазначити, у березні член переговорної групи РФ і державний радник Російської Федерації Володимир Мединський говорив, що Україна нібито пропонувала в мирному договорі відмову від вступу до НАТО за умови, що Росія не буде проти її членства в ЄС.

До слова, Росія категорично проти виступала проти вступу України в НАТО, називала це "червоними лініями", пояснюючи загрозою своїй безпеці. Після того, як РФ напала на Україну, Кремль називав це однією з цілей війни проти України.

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