Таке сталося вперше: РФ затримала нафтовий танкер, що належить країні НАТО

Росія затримала нафтовий танкер, що належить країні-члену НАТО Фото: ілюстративне / © Associated Press

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Росія затримала нафтовий танкер, що належить країні-члену НАТО, а саме грецьке судно Green Admire, що вийшло із естонського порту Сілламяе. Це стало першим подібним випадком.

Про це йдеться у повідомленні Sky News.

За даними Міністерства закордонних справ Естонії, грецьке судно Green Admire виходило з Сілламяе, естонського порту Балтійського моря, використовуючи призначений навігаційний канал, що перетинає води РФ.

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«Цей маршрут, який був обраний з міркувань безпеки судноплавства і не пролягає строго вздовж державних кордонів, був встановлений за взаємною згодою Росії, Естонії та Фінляндії», — заявили в МЗС Естонії.

Міністерство заявило, що попередило союзників по НАТО про інцидент.

«Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також повідомив наших союзників про цей інцидент», — сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Як повідомляє Marine Traffic, веб-сайт, який відстежує судна, Green Admire зараз стоїть на якорі біля російського острова Гогланд.

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Відомо, що судно прямувало до Роттердама, перевозячи естонську сланцеву нафту.

Що відомо про канал з Сілламяе

Навігаційний канал з Сілламяе через російські територіальні води був створений відповідно до угоди між Естонією, Фінляндією та Росією, щоб уникнути мілководдя в естонських водах, повідомила адміністрація.

Судна, що заходять у порт і виходять з нього, тепер будуть проходити через естонські територіальні води, додається у повідомленні.

Раніше Естонія заявила, що Росія направила винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем після спроби зупинити танкер, що прямував до Росії, який, як вважається, був частиною так званого «тіньового флоту», що використовується Москвою для ухилення від санкцій.

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