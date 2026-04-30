Таке в РФ вперше за понад 20 років: у ISW здивували справжньою причиною "голого" параду 9 травня у Москві
У РФ цього року пройде парад на 9 травня без військової техніки.
Росія проведе зменшену версію параду до Дня перемоги. Традиційний парад у Росії з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні цього року відбудеться без колони танків, ракетних установок та іншої військової техніки.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
«Це буде перший випадок за майже два десятиліття — і за понад чотири роки війни Росії в Україні — коли жодна військова техніка не проїдеться Червоною площею 9 травня. Цікаво, що Кремль зазвичай використав цей захід, щоб продемонструвати свою військову міць і світовий вплив», — йдеться у повідомленні експертів.
Цьогоріч російське Міністерство оборони заявило, що традиційного параду не буде. Причиною для виключення з дійства колон військової техніки, а також курсантів стала «поточна оперативна ситуація».
Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков під час телефонної конференції з журналістами звинуватив у цьому Україну та «її терористичну діяльність», очевидно, маючи на увазі атаки Києва по нафтових об’єктах в глибинах Росії.
«Вживаються всі заходи для мінімізації небезпеки», — сказав він.
«Війна Росії в Україні змушує Кремль знову знизити рівень святкувань щорічного параду Перемоги 9 травня, заходу, який Путін традиційно використовував для демонстрації російської військової могутності та перемоги в Україні», — додали аналітики.
Парад на 9 травня у Москві — що відомо
У параді візьмуть участь «військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих видів Збройних сил Російської Федерації». Окрім цього, відбудеться традиційний проліт винищувачів, повідомили в Міноборони РФ.
Російські ЗМІ додають, що авіаційний сегмент може все ще включати пілотажні групи та винищувачі Су-25.
Як повідомляється, трансляція параду також включатиме кадри російського військовослужбовця, який зараз дислокується на фронті в Україні, та того, хто несе бойове чергування на території РФ.
Як очікується, у Москві перед 9 травня готують жорсткіші обмеження зв’язку, повідомляє російська служба BBC. ЗМІ зазначає, що 5, 7 і 9 травня у столиці Росії можуть обмежувати мобільний зв’язок, SMS та роботу так званих «білих списків».
Видання посилається на джерела, близькі до Ростелекому й одного з операторів. Що саме означають «білі списки», BBC не уточнює.
Зазначимо, що Кремль ще не оприлюднив список іноземних лідерів, які, як очікується, будуть присутні на параді 9 травня.