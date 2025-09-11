Таке вже було: Зеленський сказав, що йому нагадує атака РФ на Польщу

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Атака на Польщу дуже схожа на операції РФ у Криму. Просто вчора, 10 вересня, замість «зелених чоловічків» попрацювали російські дрони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Психологічно, це нічим не відрізняється, просто зараз технологічна війна і не потрібні „зелені чоловічки“, які б зайшли на територію. Сьогодні інша війна. Ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва», — сказав український лідер.

Головне, наголошує він, не довести до війни. Зеленський підкреслив, що важливо пройти це випробування цей момент стримано та спокійно.

«Для мене це дуже схоже на Крим. Я вважаю, що це така собі репетиція. Меседжі від Путіна є в медіа, вони відкриті. Про ті чи інші частини Польщі, які свого часу їй подарував Радянський Союз. Риторика та сама», — завершив лідер.

Раніше Зеленський прокоментував російську атаку на Польщу. Зокрема, він запропонував допомогу з боку нашої держави.

«Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні», — наголосив він.

Лідер запевнив, що лише спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку.