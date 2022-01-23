"Таке життя": прем'єр-міністерка Нової Зеландії скасувала своє весілля через Омікрон в країні

"Таке життя": прем'єр-міністерка Нової Зеландії скасувала своє весілля через Омікрон в країні

Весілля було заплановане на літо цього року.

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля через нову хвилю коронавірусу в країні, викликану новий штамом "Омікрон".

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Як повідомляє CNN, про це вона заявила, виступаючи 23 січня на брифінгу щодо COVID-19.

Так, Ардерн зазначила, що у Новій Зеландії вже зафіксовано дев'ять випадків захворювання на "Омікрон" - усі хворі - члени однієї родини з міста Мотуека, які минулими вихідними їздили до Окленда.

"Моє весілля не відбудеться, але я просто приєднаюся до багатьох інших новозеландців, які пережили подібний досвід у результаті пандемії", - сказала очільниця уряду країни. На запитання, як вона ставиться до свого рішення скасувати весілля, яке мало відбутися цього літа, Ардерн відповіла: "Таке життя".

Варто нагадати, що минулого місяця влада країни заявила, що відкладає поетапне відкриття кордону до кінця лютого через побоювання щодо спалаху COVID-19.

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