"Таке життя": прем'єр-міністерка Нової Зеландії скасувала своє весілля через Омікрон в країні

Весілля було заплановане на літо цього року.
Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля через нову хвилю коронавірусу в країні, викликану новий штамом "Омікрон".
Як повідомляє CNN, про це вона заявила, виступаючи 23 січня на брифінгу щодо COVID-19.
Так, Ардерн зазначила, що у Новій Зеландії вже зафіксовано дев'ять випадків захворювання на "Омікрон" - усі хворі - члени однієї родини з міста Мотуека, які минулими вихідними їздили до Окленда.
"Моє весілля не відбудеться, але я просто приєднаюся до багатьох інших новозеландців, які пережили подібний досвід у результаті пандемії", - сказала очільниця уряду країни. На запитання, як вона ставиться до свого рішення скасувати весілля, яке мало відбутися цього літа, Ардерн відповіла: "Таке життя".
Варто нагадати, що минулого місяця влада країни заявила, що відкладає поетапне відкриття кордону до кінця лютого через побоювання щодо спалаху COVID-19.
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