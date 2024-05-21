Такер Карлсон після інтервʼю з Путіним працевлаштувався у Росії: що відомо

Тепер він працює на російському ТБ.

Скандальний американський журналіст, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу TUCKER показують в ефірі телеканалу “Росія 24”.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс URA.RU, пише Інститут масової інформації.

Відповідно до повідомлення, шоу TUCKER є спільним проєктом YouTube-каналу “Карлсон ТБ” та “России 24”. Перший випуск присвячений кліщам та хворобі Лайма. Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання.

Фото: Телеграм “Радіо Свобода”

Нагадаємо, в лютому скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Путіна. 5-хвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей в усьому світі. Але повне інтерв’ю точно пішло не за планом і навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Впродовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змов. Деталі — в матеріалі за посиланням.

Читайте провідні новини дня: