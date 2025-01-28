Такер Карлсон звинуватив адміністрацію Байдена у спробі ліквідації Путіна: які докази

Проте журналіст не надав жодних доказів своїх слів про нібито замах на Путіна чи участь адміністрації Байдена в таких діях.

Американський журналіст Такер Карлсон під час бесіди з Меттью Тайббі зробив резонансну заяву, звинувативши адміністрацію президента США Джо Байдена у спробі ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна.

Відео з обговоренням було опубліковано у соціальній мережі Х.

Карлсон зазначив, що, на його думку, такі спроби могли бути небезпечними для світової стабільності, оскільки у разі смерті Путіна виникне питання, хто візьме під контроль Росію та її ядерний арсенал.

"Я думаю, це одна з причин, чому Тоні Блінкен так наполягав на справжній війні, намагаючись убити Путіна, наприклад, що адміністрація Байдена і зробила. Вони це зробили. Це божевілля. Хто ж візьме на себе управління Росією? І що станеться з її ядерним арсеналом?" – заявив Карлсон.

Проте журналіст не надав жодних доказів своїх слів про нібито замах на Путіна чи участь адміністрації Байдена в таких діях. Він також звинуватив колишнього держсекретаря США Ентоні Блінкена в "наполегливості" щодо війни.

Нагадаємо, скандальний американський екстелеведучий Такер Карлсон, якого нещодавно використали російські пропагандисти для понад двогодинної розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, заявив, що так і не зрозумів з інтерв’ю господаря Кремля, чому українців потрібно “денацифікувати”.